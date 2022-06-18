«Уфа» объявила о переходе защитника Алексея Никитина в «Химки»

Защитник «Уфы» Алексей Никитин перешёл в подмосковные «Химки», сообщает пресс-служба уфимской команды.



«Мы благодарим Алексея за работу! Желаем больших успехов и удачи!» — говорится в сообщении пресс-службы «Уфы».

Напомним, Никитин выступал за «Уфу» с 2015 года. За уфимский клуб защитник сыграл в 136 матчах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Ранее Никитин играл за московский ЦСКА, красноярский «Енисей» и пермский «Амкар».

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Уфа» впервые с 2014 года сыграет во втором по силе дивизионе России. В стыковых матчах команда Алексея Стукалова уступила по сумме двух встреч «Оренбургу». Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».