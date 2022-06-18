Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны стартовые составы на матч женского Суперкубка России «Локомотив» — ЦСКА

Стали известны стартовые составы на матч женского Суперкубка России «Локомотив» — ЦСКА
Комментарии

Матч за Суперкубок России — 2022 «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 18 июня, на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. Соперники определились со стартовыми составами на матч.

«Локомотив»: Щербак, Машкова, Галай, Козлова, Самойлова, Беломытцева, Хорошева, Фёдорова, Морина, Рузина, Коровкина.

ЦСКА: Тодуа, Мясникова, Дамьянович, Братко, Чернова, Черномырдина, Беспаликова, Петрова, Ордега, Абуди Онгене, Бизенкова.

Напомним, «Локомотив» является действующим чемпионом женской Суперлиги и обладателем Кубка России. ЦСКА — серебряный призёр чемпионата России среди женских команд. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Анастасией Пустовойтовой.

Новость по теме
Игроки сборной России обратились к футболисткам «Локомотива» и ЦСКА перед Суперкубком
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022