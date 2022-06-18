Стали известны стартовые составы на матч женского Суперкубка России «Локомотив» — ЦСКА

Матч за Суперкубок России — 2022 «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 18 июня, на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. Соперники определились со стартовыми составами на матч.



«Локомотив»: Щербак, Машкова, Галай, Козлова, Самойлова, Беломытцева, Хорошева, Фёдорова, Морина, Рузина, Коровкина.



ЦСКА: Тодуа, Мясникова, Дамьянович, Братко, Чернова, Черномырдина, Беспаликова, Петрова, Ордега, Абуди Онгене, Бизенкова.



Напомним, «Локомотив» является действующим чемпионом женской Суперлиги и обладателем Кубка России. ЦСКА — серебряный призёр чемпионата России среди женских команд. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Анастасией Пустовойтовой.

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