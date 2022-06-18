Футболисты «Локомотива» прибыли на матч женского Суперкубка России

Футболисты, тренеры и руководители «Локомотива» приехали на стадион, чтобы поддержать женскую команду в матче за Суперкубок России с ЦСКА.

Фото: пресс-служба «Локомотива»

Фото: пресс-служба «Локомотива»

Фото: пресс-служба «Локомотива»

Матч за Суперкубок России — 2022 «Локомотив» — ЦСКА проходит в эти минуты на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве.

Напомним, «Локомотив» является действующим чемпионом женской Суперлиги и обладателем Кубка России. ЦСКА — серебряный призёр чемпионата России среди женских команд. В розыгрыше чемпионата России среди женских команд сезона 2022 года ЦСКА в 14 матчах набрал 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице. Московский «Локомотив» (30) — на третьем месте. Лидером соревнований является женская команда санкт-петербургского «Зенита» (35).