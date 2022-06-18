Реакция футболистов «Локомотива» на гол Мориной в матче за Суперкубок России с ЦСКА. Видео

Футболисты мужской команды «Локомотива» ярко отреагировали на гол нападающей железнодорожниц Татьяны Мориной в матче за Суперкубок России среди женских команд с ЦСКА (1:0, перерыв).

Напомним, игроки, тренерский штаб и руководители «Локомотива» присутствуют на стадионе, где проходит игра за трофей.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Локомотива».

Напомним, «Локомотив» является действующим чемпионом женской Суперлиги и обладателем Кубка России. ЦСКА — серебряный призёр чемпионата России среди женских команд. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Анастасией Пустовойтовой.

В розыгрыше чемпионата России среди женских команд сезона 2022 года ЦСКА в 14 матчах набрал 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице. Московский «Локомотив» (30) — на третьем месте. Лидером соревнований является женская команда санкт-петербургского «Зенита» (35).