Дасаев: не знаю, нужен ли Зиньковский «Спартаку». Бакаев сильнее Антона

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в состав красно-белых.



«Откуда я знаю, нужен ли Зиньковский красно-белым? Надо смотреть на Антона, проявит он себя в «Спартаке» или нет. Как можно сказать, хороший он или нет? Мне трудно сказать, похож ли он на Бакаева. Думаю, что Зелимхан сильнее. Трудно судить, не очень много видел Зиньковского. Давайте посмотрим, заиграет он или нет, если перейдёт. Нужно время», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Ранее в «Спартаке» опровергли информацию о том, что клуб подписал контракт с полузащитником «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским. Напомним, Зиньковский стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Футболист «Крыльев Советов» отдал девять результативных передач.

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