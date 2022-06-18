«Сочи» интересуется нападающим «Крыльев Советов» Сарвели. В нём видят замену Кассьерре

«Сочи» интересуется нападающим «Крыльев Советов» Владиславом Сарвели. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Сарвели рассматривается в качестве замены Кассьерры, который близок к переходу в «Зенит». После этого трансфера «Сочи» может активизировать переговоры по Сарвели», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, Сарвели перешёл в «Крылья Советов» из «Чертаново» в 2020 году. В минувшем сезоне 24-летний футболист принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, забил девять голов и отдал три результативные передачи.

«Сочи» набрал 56 очков и занял второе место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (41) финишировали на восьмой строчке.