«Сочи» интересуется нападающим «Крыльев Советов» Сарвели. В нём видят замену Кассьерре
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«Сочи» интересуется нападающим «Крыльев Советов» Владиславом Сарвели. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Сарвели рассматривается в качестве замены Кассьерры, который близок к переходу в «Зенит». После этого трансфера «Сочи» может активизировать переговоры по Сарвели», — добавил источник «Чемпионата».
Напомним, Сарвели перешёл в «Крылья Советов» из «Чертаново» в 2020 году. В минувшем сезоне 24-летний футболист принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, забил девять голов и отдал три результативные передачи.
«Сочи» набрал 56 очков и занял второе место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (41) финишировали на восьмой строчке.
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