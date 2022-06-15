Агент рассказал, на какой стадии находятся переговоры между «Зенитом» и Кассьеррой

Мартин Араоз, агент нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, рассказал, на какой стадии находятся переговоры между «Зенитом» и футболистом.

«Кассьерра станет игроком «Зенита»? Ещё нет. Мы пока не близки к договорённости с клубом», — сказал Араоз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Матео Кассьерра стал футболистом «Сочи» летом прошлого года, перейдя из португальского «Белененсеша» за € 1,2 млн. В завершившемся сезоне 25-летний футболист принял участие в 23 матчах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.



Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров вошли также «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53).