Агент рассказал, на какой стадии находятся переговоры между «Зенитом» и Кассьеррой
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Мартин Араоз, агент нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, рассказал, на какой стадии находятся переговоры между «Зенитом» и футболистом.
«Кассьерра станет игроком «Зенита»? Ещё нет. Мы пока не близки к договорённости с клубом», — сказал Араоз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Матео Кассьерра стал футболистом «Сочи» летом прошлого года, перейдя из португальского «Белененсеша» за € 1,2 млн. В завершившемся сезоне 25-летний футболист принял участие в 23 матчах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.
Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров вошли также «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53).
Новость по темеМатео Кассьерра близок к переходу в «Зенит» из «Сочи»
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