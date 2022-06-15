Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент рассказал, на какой стадии находятся переговоры между «Зенитом» и Кассьеррой

Агент рассказал, на какой стадии находятся переговоры между «Зенитом» и Кассьеррой
Комментарии

Мартин Араоз, агент нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, рассказал, на какой стадии находятся переговоры между «Зенитом» и футболистом.

«Кассьерра станет игроком «Зенита»? Ещё нет. Мы пока не близки к договорённости с клубом», — сказал Араоз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Матео Кассьерра стал футболистом «Сочи» летом прошлого года, перейдя из португальского «Белененсеша» за € 1,2 млн. В завершившемся сезоне 25-летний футболист принял участие в 23 матчах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров вошли также «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53).

Новость по теме
Матео Кассьерра близок к переходу в «Зенит» из «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022