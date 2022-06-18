Защитница ЦСКА: в раздевалке тренер сказал: «Могли победить, но должны ли были? Не думаю»

Защитница ЦСКА Юлия Мясникова прокомментировала поражение в матче за Суперкубок России с «Локомотивом» (1:2).



«В раздевалке тренер сказал нам: «Мы могли сегодня победить. Но должны ли были? Не думаю».



В этом сезоне мы только собрали хорошую обойму, но снова потеряли много игроков: кто-то ушел в «Зенит», кто-то сломался, кто-то покинул команду перед сезоном. Спасибо тренерскому штабу, что смог нас реанимировать, но у нас ушло три нападающих, один из них сломался. Нам тяжело даются игры. Мы создаем много моментов, из которых реализуем один-два. Не хотелось сегодня никого подводить. Но, если нет руля, то как вести машину. У нас нет нападающего. Нет человека, который будет решать момент, а в «Локомотиве» есть такие люди. Надеюсь, что мы тоже усилимся и вторую часть сезона проведем в более заряженном составе», — сказала Мясникова на пресс-конференции.

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