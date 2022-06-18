Футболистки «Локомотива» получили поздравления и цветы от игроков основы клуба

Футболисты «Локомотива» поздравили девушек, завоевавших Суперкубок России, и вручили им цветы. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале женского «Локомотива». Это случилось после церемонии награждения.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале женского «Локомотива».

Сегодня, 18 июня, состоялся матч за Суперкубок России — 2022 «Локомотив» — ЦСКА. Он прошёл на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 14:00 мск. Встреча завершилась победой футболисток «Локомотива» со счётом 2:1.



На 25-й минуте счёт открыла форвард «Локомотива» Татьяна Морина. Она воспользовалась результативной передачей от Нелли Коровкиной. Морина оказалась с мячом у чужих ворот и отправила его в ворота голкипера ЦСКА Эльвиры Тодуа. На 64-й минуте защитник ЦСКА Невена Дамьянович сравняла счёт, а на 65-й отправила мяч в собственные ворота. Автором гола была записана футболистка «Локомотива» Марина Фёдорова.