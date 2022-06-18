Источник: «Галатасарай» готов удовлетворить финансовые требования Артёма Дзюбы

Турецкий «Галатасарай» заинтересован в подписании бывшего нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы, сообщает Metaratings.
По информации источника, «львы» — главный претендент на российского форварда в Турции. Отмечается, что «Галатасарай» готов удовлетворить финансовые требования Дзюбы. Ранее сообщалось, что турецкий «Фенербахче» хотел подписать нападающего, но потом данная информация была опровергнута спортивным директором клуба.
Напомним, в конце мая текущего года Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Форвард перешёл в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.
В составе санкт-петербургского клуба форвард стал чемпионом России (сезон-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), завоевал Кубок (сезон-2015/2016, 2019/2020) и Суперкубок (2015, 2016, 2020, 2021) страны.
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