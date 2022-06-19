Владимир Федотов рассказал, как его приняли в ЦСКА
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Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как его приняли в армейском клубе.
«Всё хорошо, всё отлично. Хорошая, прекрасная атмосфера на тренировках. Футбол — это творчество, радость, вдохновение. Поэтому парни работают с утроенной энергией. Тренировки должны приносить радость и понимание того, что это необходимая вещь. Футбол — очень контактная, силовая игра, где множество единоборств. К этому нужно быть готовым», — сказал Федотов в интервью клубной пресс-службе.
Напомним, 15 июня ЦСКА объявил о назначении Владимира Федотова на пост главного тренера клуба. Ранее наставником ЦСКА был Алексей Березуцкий. До этого Федотов возглавлял «Сочи», который специалист привёл ко второму месту в турнирной таблице РПЛ сезона-2021/2022.
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