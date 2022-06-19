«Норвич Сити» в честь 120-летия изменил клубную эмблему

«Норвич Сити» изменил клубную эмблему в честь 120-летия со дня основания команды.

Фото: canaries.co.uk

Клуб сообщил, что после консультаций с болельщиками и работы с несколькими различными группами и заинтересованными сторонами эмблема сохранила свои традиционные элементы, в том числе канарейку, замок и льва.

«Это момент гордости для всех в «Норвич Сити». Много тяжёлой работы и консультаций с болельщиками было проведено в ходе работы над этим проектом. Было важно, чтобы мы сохранили традиционные элементы логотипа, но модернизировали и усовершенствовали его, чтобы он соответствовал назначению в эпоху цифровых технологий и позволял нам обеспечить согласованность на нашем стадионе и в публикациях. Хотелось бы поблагодарить всех тех, кто усердно работал над этим проектом, а также всех фанатов и заинтересованные стороны, которые помогли нам в процессе консультаций. Мы очень довольны результатом и считаем, что это важный шаг для «Норвич Сити» в будущем», — приводит слова исполнительного директора «Норвич Сити» Зоуи Уорд официальный сайт «канареек».

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