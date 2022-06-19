Клопп прокомментировал переход Рэмси из «Абердина» в «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о трансфере защитника «Абердина» Кельвина Рэмси в мерсисайдский клуб.



«Кельвин — интересный молодой игрок, которого мы рады видеть в нашей команде. У него огромный потенциал. Сейчас ему всего 18 лет, хотя скоро исполнится 19, и у него за спиной уже приличное количество матчей за основную команду.



Он умён, уверен в себе, обладает хорошими техническими качествами и, что особенно важно, стремится учиться. Ранний трансфер летом — это хорошо для Кельвина, поскольку он будет работать с командой в предсезонке. Это поможет молодому игроку. Мы будем терпеливы. Думаю, «Ливерпуль» уже доказал, что у нас идеальная среда для роста талантливых молодых игроков. Мы все с нетерпением ждём возможности поработать с Кельвином», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».