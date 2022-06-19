Клопп прокомментировал переход Рэмси из «Абердина» в «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о трансфере защитника «Абердина» Кельвина Рэмси в мерсисайдский клуб.
«Кельвин — интересный молодой игрок, которого мы рады видеть в нашей команде. У него огромный потенциал. Сейчас ему всего 18 лет, хотя скоро исполнится 19, и у него за спиной уже приличное количество матчей за основную команду.
Он умён, уверен в себе, обладает хорошими техническими качествами и, что особенно важно, стремится учиться. Ранний трансфер летом — это хорошо для Кельвина, поскольку он будет работать с командой в предсезонке. Это поможет молодому игроку. Мы будем терпеливы. Думаю, «Ливерпуль» уже доказал, что у нас идеальная среда для роста талантливых молодых игроков. Мы все с нетерпением ждём возможности поработать с Кельвином», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
- 19 июня 2022
-
14:33
-
14:32
-
14:29
-
14:14
-
14:12
-
14:09
-
13:56
-
13:53
-
13:52
-
13:45
-
13:33
-
13:33
-
13:15
-
13:14
-
13:12
-
12:52
-
12:45
-
12:41
-
12:34
-
12:30
-
12:23
-
12:20
-
12:15
-
11:57
-
11:37
-
11:33
-
11:31
-
11:31
-
11:22
-
11:11
-
11:07
-
11:04
-
10:59
-
10:44
-
10:42