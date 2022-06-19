Бывший защитник «Манчестер Сити» Александр Коларов завершил карьеру в 36 лет
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Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Сербии Александр Коларов сообщил, что завершил игровую карьеру.
«Я всегда знал, что рано или поздно наступит этот момент. Хотя мне грустно от того, что я закрываю эту главу своей жизни, я благодарен за возможность добиться того, что всегда было моей мечтой.
Сейчас я склоняюсь к другой жизни в мире футбола. Вскоре я начну учиться на спортивного директора и скаута в футбольном центре Федерации футбола Италии в Коверчано», — цитирует Коларова Kurir.
В течение карьеры Коларов защищал цвета «Чукаричек», «ОФК», «Лацио», «Манчестер Сити», «Ромы» и «Интера». С 2008 по 2020 год защитник играл за сборную Сербии, за которую провёл 94 встречи и забил 11 голов.
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