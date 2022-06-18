«Интер» готов продать Санчеса и Джеко для разгрузки зарплатной ведомости

Миланский «Интер» открыт к продаже нападающих Алексиса Санчеса и Эдина Джеко в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.

По сведениям источника, продажа двух ветеранов поможет итальянскому клубу разгрузить зарплатную ведомость. Известно, что зарплата боснийского футболиста Джеко составляет около € 5 млн за сезон.



33-летний Санчес выступает за «Интер» с 2019 года. В 109 матчах за команду нападающий забил 20 голов и отдал 23 результативные передачи.



36-летний Джеко выступает за команду с лета 2021-го. В минувшем сезоне боснийский форвард принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.



Ранее сообщалось, что «Интер» намерен арендовать Ромелу Лукаку у «Челси».