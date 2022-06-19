Джибриль Сидибе покинул «Монако»

Защитник «Монако» Джибриль Сидибе покинул клуб на правах свободного агента. Об этом сообщается на официальном сайте «Монако».
Джибриль Сидибе перешёл в «Монако» из «Лилля» в 2016 году. Отмечается, что Сидибе провёл за «Монако» 174 матча, забил шесть голов и сделал 23 результативные передачи за пять сезонов в клубе. С клубом французский защитник завоевал чемпионство во французской Лиге 1 в сезоне-2016/2017, а также стал чемпионом мира в составе сборной Франции в 2018 году.
В минувшем сезоне Джибриль Сидибе провёл за «Монако» 26 матчей во всех турнирах и не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего защитника в € 8 млн.
«Монако» поблагодарил Джибриля Сидибе за пять сезонов, проведённых в клубе, и пожелал ему всего наилучшего в будущем.
- 19 июня 2022
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