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Джибриль Сидибе покинул «Монако»

Джибриль Сидибе покинул «Монако»
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Защитник «Монако» Джибриль Сидибе покинул клуб на правах свободного агента. Об этом сообщается на официальном сайте «Монако».

Джибриль Сидибе перешёл в «Монако» из «Лилля» в 2016 году. Отмечается, что Сидибе провёл за «Монако» 174 матча, забил шесть голов и сделал 23 результативные передачи за пять сезонов в клубе. С клубом французский защитник завоевал чемпионство во французской Лиге 1 в сезоне-2016/2017, а также стал чемпионом мира в составе сборной Франции в 2018 году.

В минувшем сезоне Джибриль Сидибе провёл за «Монако» 26 матчей во всех турнирах и не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего защитника в € 8 млн.

«Монако» поблагодарил Джибриля Сидибе за пять сезонов, проведённых в клубе, и пожелал ему всего наилучшего в будущем.

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