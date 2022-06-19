Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зинедин Зидан: хочу продолжать тренерскую деятельность. Футбол — моя страсть

Зинедин Зидан: хочу продолжать тренерскую деятельность. Футбол — моя страсть
Комментарии

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что намерен продолжать тренерскую работу.

«Я хочу продолжать тренерскую деятельность. У меня всё ещё есть это пламя, футбол — моя страсть. Мне 50 лет, я состоявшийся человек, я счастлив, это самое главное», — приводит слова Зидана AFP.

Специалист отказался комментировать своё будущее место работы. Ранее сообщалось, что Зидан может возглавить «Пари Сен-Жермен» или сборную Франции. Действующим главным тренером «ПСЖ» является аргентинский специалист Маурисио Почеттино. Французскую сборную возглавляет Дидье Дешам.

Напомним, Зинедин Зидан находится без клуба с лета 2021 года, с тех пор как ушёл из мадридского «Реала». С испанской командой французский специалист выиграл 11 трофеев.

«ПСЖ» попал в ловушку. Виноваты Зидан и Мбаппе «ПСЖ» попал в ловушку. Виноваты Зидан и Мбаппе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022