Ильзат Ахметов подпишет контракт с «Краснодаром» на три года
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Бывший полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов подпишет трёхлетний контракт с «Краснодаром», сообщает «РБ Спорт». Хавбек перейдёт в стан «быков» на правах свободного агента.
Ранее стало известно, что 24-летний футболист уже прибыл в расположение «быков».
Ильзат выступал за армейский клуб с 2018 года. Российский футболист провёл за красно-синих 104 матча, забил семь голов и отдал 11 результативных передач. В составе армейской команды Ахметов завоевал Суперкубок России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 2,8 млн.
Ранее сообщалось, что от услуг футболиста уже успели отказаться в другом московском клубе – «Локомотиве». Среди других вариантов назывались «Торпедо», вернувшееся в высший дивизион, и грозненский «Ахмат».
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