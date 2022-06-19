Мостовой: верил ли я, что Рассказов может перейти в «Аугсбург»? Это фантастика

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой признался, что не верил в возможность перехода защитника «Спартака» Николая Рассказова в «Аугсбург».
«Верил ли я, что Рассказов может перейти в «Аугсбург»? Нет, конечно, это фантастика. Мы понимаем, что у нас агенты решают 90% разных трансферов. Но когда вы называете фамилию Рассказова в контексте Европы… Ну вы чего? Вы сами такое представляете? Там своих немецких и европейских футболистов достаточно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В 2020 году появилась информация, что клуб из Германии заинтересован в приобретении защитника «Спартака» Николая Рассказова.
Рассказов является воспитанником академии «Спартака». Дебют крайнего защитника за основной состав красно-белых состоялся в августе 2018 года. С тех пор Николай Рассказов провёл за «Спартак» 75 матчей, в которых сумел отметиться двумя забитыми мячами.
- 19 июня 2022
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