«Бешикташ» заинтересован в нападающем мадридского «Реала»

Нападающий «Реала» Лука Йович попал в сферу интересов турецкого «Бешикташа». Об этом сообщает AS.

По информации источника, Лука Йович не является приоритетным выбором для турецкого клуба. Отмечается, что «Бешикташ» в первую очередь пытается подписать нападающего «Реала Сосьедад» Александра Сёрлота либо форварда «Бёрнли» Ваута Вегхорста. Однако, судя по всему, у турецкого клуба есть проблемы с подписанием этих игроков, поэтому «Бешикташ» включился в борьбу за Луку Йовича.

В минувшем сезоне сербский форвард провёл за «Реал» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего сербского нападающего в € 16 млн.