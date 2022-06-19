Промес и Депай сыграли в футбол в Гане. Видео

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес и форвард испанской «Барселоны» Мемфис Депай сыграли в футбол, находясь в Гане.

Видео игры нападающих сборной Нидерландов Промеса и Депая на грунтовом поле появилось в сети.

Промес сыграл с Депаем в футбол в Гане

Напомним, 30-летний Промес в сезоне-2021/2022 принял участие в 31 матче за «Спартак», в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Вместе со «Спартаком» Квинси стал обладателем Кубка России.



28-летний Депай в свою очередь перешёл в «Барселону» в качестве свободного агента летом 2021 года. За сезон Мемфис отличился 13 раз и отдал две голевые передачи в 37 матчах во всех турнирах.

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