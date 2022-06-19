В «Хоффенхайме» сообщили, что клуб не заинтересован в подписании Сперцяна
Поделиться
Спортивный директор немецкого «Хоффенхайма» Александр Розен опроверг заинтересованность клуба в полузащитнике «Краснодара» Эдуарде Сперцяне.
«Я не буду комментировать слухи по поводу Сперцяна и остальных возможных трансферов команды. Мы не заинтересованы в подписании этого футболиста», — сказал Розен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее Metaratings сообщал, что в услугах 22-летнего футболиста заинтересовано два клуба Бундеслиги, которые активно следят за игрой армянского полузащитника «быков». В минувшем сезоне-2021/2022 в 24 матчах Российской Премьер-Лиги Сперцян забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.
Соглашение между Сперцяном и «Краснодаром» истекает летом 2024 года.
Комментарии
- 19 июня 2022
-
20:38
-
20:30
-
20:28
-
20:26
-
19:59
-
19:48
-
19:36
-
19:32
-
19:31
-
19:30
-
19:21
-
19:20
-
19:02
-
18:47
-
18:27
-
18:13
-
17:55
-
17:28
-
17:23
-
17:11
-
17:00
-
16:55
-
16:53
-
16:29
-
16:27
-
16:27
-
16:20
-
16:10
-
16:08
-
15:57
-
15:55
-
15:52
-
15:46
-
15:27
-
15:24
Партнерский контент