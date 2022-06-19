В «Хоффенхайме» сообщили, что клуб не заинтересован в подписании Сперцяна

Спортивный директор немецкого «Хоффенхайма» Александр Розен опроверг заинтересованность клуба в полузащитнике «Краснодара» Эдуарде Сперцяне.

«Я не буду комментировать слухи по поводу Сперцяна и остальных возможных трансферов команды. Мы не заинтересованы в подписании этого футболиста», — сказал Розен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее Metaratings сообщал, что в услугах 22-летнего футболиста заинтересовано два клуба Бундеслиги, которые активно следят за игрой армянского полузащитника «быков». В минувшем сезоне-2021/2022 в 24 матчах Российской Премьер-Лиги Сперцян забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Соглашение между Сперцяном и «Краснодаром» истекает летом 2024 года.