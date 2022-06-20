Ули Хёнесс: Бундеслиге необходимо отменить правило «50+1». Иначе у нас будут проблемы

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс призывает руководителей немецкого футбола к отмене правила «50+1», согласно которому клубы из Германии приобрести иностранным инвесторам практически невозможно.

«Если Бундеслига — а это не относится только лишь к «Баварии» — не рассмотрит вопрос об отмене правила «50+1», у нас будут большие проблемы с возможностью конкурировать на международном уровне в долгосрочной перспективе.

Существует несоответствие между немецким, французским футболом, за исключением «Пари Сен-Жермен», и, в некоторой степени, итальянским футболом по сравнению со странами, которые в основном имеют вливания арабских и американских миллиардов», — приводит слова Хёнесса Bayern & Germany в «Твиттере» со ссылкой на NOZ.

Правило «50+1» было принято Немецким футбольным союзом в 1998 году. Оно допускает, что больше половины клубного капитала может быть во владении стороннего юридического или физического лица.

Таким образом, правило «50+1» установило, что больше половины голосов должны оставаться за клубом и его мнение имеет решающее значение при принятии решений. По-сути, интересы клуба становятся выше каких-либо интересов бизнеса. В следствие этого, клубы из Германии наиболее защищены от безответственных владельцев и в тоже время наименее доступны для покупки со стороны.

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