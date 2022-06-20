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«Барселона» согласилась заплатить € 50 млн за Левандовского

«Барселона» согласилась заплатить € 50 млн за Левандовского
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«Барселона» согласилась заплатить € 50 млн за польского нападающего «Баварии» Роберта Левандовского, сообщает AS.

По информации источника, испанский клуб всё-таки согласился на условия, которые диктует клуб из Мюнхена. В «Барселоне» проработали финансовый план, благодаря которому смогут без последствий закрыть этот трансфер. Клуб намерен заполучить игрока в текущее трансферное окно.

Также сообщалось об интересе к игроку со стороны лондонского «Челси» и «Пари Сен-Жермен». Сам форвард открыто говорит о своём уходе из мюнхенского клуба на пресс-конференциях. Ранее Левандовски заявлял, что его история в «Баварии» подошла к концу.

В сезоне-2021/2022 Левандовски провёл 45 матчей во всех турнирах за «Баварию», в которых забил 48 голов и отдал шесть голевых передач.

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