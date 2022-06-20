Бывший тренер Мане назвал качества Садио, делающие его игроком мирового класса

55-летний немецкий наставник Роджер Шмидт, возглавивший «Бенфику», а ранее работавший с известным нападающим Садио Мане в «РБ Зальцбург» поделился мнением об игроке в преддверии его официального объявления футболистом «Баварии».

«Необычайный потенциал Садио был очевиден с самого начала. Он любит игру, наслаждается каждой секундой на поле. Помимо невероятного индивидуального мастерства, он ещё и командный игрок. Это сочетание делает его игроком мирового класса. Он может помочь любой команде мира, включая «Баварию», — приводит слова Шмидта Bayern & Germany в «Твиттере» со ссылкой на BamS.

Мане сыграл в футбол в родной деревне в Сенегале.

Напомним, ранее спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил скорый переход сенегальского нападающего в команду. По сведениям источника, эта сделка обойдётся немецкому клубу в € 40,7 млн.