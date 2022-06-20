Пять клубов хотят взять в аренду Альвареса у «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес, который сейчас сейчас выступает за «Ривер Плейт» на правах аренды, удостоился интереса пяти клубов по аренде на сезон-2022/2023. В их числе есть клубы из Английской Премьер-лиги.

Как пишет итальянский журналист Фабрицио Романо, в клуб поступало пять запросов об аренде игрока. Какие клубы проявляли предметный интерес — не сообщается. Но англичане ответили на всё отказом, так как рассчитывают на игрока в новом сезоне.

«Манчестер Сити» приобрёл 22-летнего Альвареса в зимнее трансферное окно у «Ривер Плейта» за € 17 млн и сразу отправил футболиста в обратную аренду.



В 14 (13 в основном составе) матчах нынешнего сезона Альварес забил восемь голов и отдал две результативные передачи.