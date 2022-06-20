Источник: лучший защитник Серии А согласовал контракт с «Интером» ещё зимой

Защитник «Торино» Бремер, ставший лучшим футболистом на своей позиции по итогам сезона-2021/2022 в Серии А, согласовал контракт с «Интером» ещё прошлой зимой. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, на этой неделе представители «Торино» и «Интера» проведут переговоры о переходе 25-летнего бразильского футболиста, которым также интересуется лондонский «Челси» и ряд других европейских команд. Сообщается, что Бремер уже согласовал контракт с «Интером» на пять лет с зарплатой в € 3 млн.

В 33 матчах итальянской Серии А сезона-2021/2022 Бремер забил три гола и отдал одну результативную передачу. Соглашение между защитником и «Торино» истекает в 2024 году. Напомним, Бремер стал футболистом итальянского клуба в 2018 году, перейдя из «Атлетико Минейро».

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