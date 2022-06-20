«Ювентус» перестал продавать футболки Дибалы

В клубном магазине туринского «Ювентуса» остановили продажу футболок с фамилией Пауло Дибалы. Скорее всего, это связано с потенциальным переходом игрока в «Интер». Об этом сообщает The Sun.



Ранее TyC Sports стало известно, что аргентинец согласовал условия контракта с миланским «Интером». Сейчас можно констатировать, что в Турине точно не пытаются удержать футболиста.



Дибала перешёл в «Ювентус» из «Палермо» летом 2015 года. Его карьера в стане «бьянконери» получилась рваная: аргентинец часто получал травмы, играл нестабильно, хотя отрезками выдавал яркие перформансы. В сезоне-2021/2022 нападающий провёл 38 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал шесть голевых передач.



Напомним, «Ювентус» и «Интер» являются главными соперниками в Италии, поэтому потенциальный трансфер Дибалы вызывает большую волну негодования в Турине.

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