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Форвард «Штутгарта» интересен топ-клубам Англии

Форвард «Штутгарта» интересен топ-клубам Англии
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«Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Лестер» и «Челси» интересуются нападающим немецкого «Штутгарта» и сборной Австрии Сашей Калайджичем. Об этом сообщает журналист Мануэль Вет на своей странице в «Твиттере».

Ранее стало известно об интересе к игроку со стороны «Баварии» и «Боруссии Дортмунд». По информации источника, австриец уже провёл переговоры с мюнхенцами и всё ещё может присоединиться к чемпиону Германии, тогда как в Дортмунде предпочли приобрести Аллера из «Аякса».

Калайджич пропустил большую часть сезона-2021/2022 из-за травм, сыграв только в 18 встречах. В предыдущем футбольном году он провёл 33 матча в Бундеслиге за «Штутгарт», в которых забил 16 голов и отдал пять голевых передач. В 2021 году нападающий дебютировал в официальных матчах за сборную Австрии.

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