Кержаков прокомментировал слова гендиректора «Нижнего Новгорода» о причине смены тренера

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков отреагировал на слова генерального директора команды Равиля Измайлова.
«Удивляет ли меня эта причина? Давайте отвечу так: мне никто не говорил о концепции развития клуба — в том числе о привлечении молодых игроков и построении команды», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
39-летний Кержаков возглавил нижегородскую команду перед началом сезона-2021/2022. Под его руководством «Нижний Новгород» финишировал на 11-й строчке турнирной таблицы РПЛ, а по ходу кампании обыгрывал «Зенит» и «Спартак».
Ранее Измайлов рассказал, почему клуб решил назначить на пост главного тренера Михаила Галактионова. До работы в «Нижнем Новгороде» 38-летний Галактионов с декабря по апрель 2018 года тренировал «Ахмат», с декабря того же года тренирует молодёжную сборную России и будет совмещать посты в клубе и сборной.
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