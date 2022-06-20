Дивеев прокомментировал назначение Федотова в ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал назначение Владимира Федотова на пост главного тренера армейской команды.

«Прекрасно понимаю, что за тренер к нам пришёл. За его плечами успешный опыт работы в Премьер-Лиге, все мы помним, какого прогресса вместе с Федотовым добился «Сочи». Концовка прошлого сезона в исполнении этой команды была очень сильной, в том числе и по качеству игры, а вишенкой на торте стала разгромная победа над «Динамо» со счетом 5:1.

Был ли знаком с Федотовым до его назначения в ЦСКА? Нет. Но и сам тренер, и результаты его работы прекрасно известны всем, кто следит за российским футболом. Когда узнал о назначении, примерно догадывался, по какой схеме он играет, какой футбол будет ставить. Кроме того, Антон Заболотный рассказывал, какие у Федотова требования», — приводит слова Дивеева Bobsoccer.