Дивеев прокомментировал назначение Федотова в ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал назначение Владимира Федотова на пост главного тренера армейской команды.
«Прекрасно понимаю, что за тренер к нам пришёл. За его плечами успешный опыт работы в Премьер-Лиге, все мы помним, какого прогресса вместе с Федотовым добился «Сочи». Концовка прошлого сезона в исполнении этой команды была очень сильной, в том числе и по качеству игры, а вишенкой на торте стала разгромная победа над «Динамо» со счетом 5:1.
Был ли знаком с Федотовым до его назначения в ЦСКА? Нет. Но и сам тренер, и результаты его работы прекрасно известны всем, кто следит за российским футболом. Когда узнал о назначении, примерно догадывался, по какой схеме он играет, какой футбол будет ставить. Кроме того, Антон Заболотный рассказывал, какие у Федотова требования», — приводит слова Дивеева Bobsoccer.
- 20 июня 2022
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