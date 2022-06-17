ЦСКА в новом сезоне: Федотов не принесёт трофеев, но медали будут

Времени для перестройки команды мало, но в руководстве не пожалеют.

ЦСКА совершил, пожалуй, самый громкий тренерский трансфер этого межсезонья в РПЛ. Владимир Федотов – едва ли не тренер номер 1 в России по итогам прошлого сезона – возглавил армейцев. Что же теперь ждёт клуб – славное возвращение к победным временам?

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Перестройка неизбежна

На самом деле, летняя пауза для смены философии – не самая удачная история. Всё просто – слишком мало времени. Федотов принял ЦСКА и на следующий день провёл первую тренировку. На всё про всё у тренера – месяц. Наверное, этого хватит для того, чтобы команда приняла тренерские идеи. Но вопрос стоит ещё и в комплектации.

А проблемы у ЦСКА здесь есть. В первую очередь проблема справа в обороне, так как приостановил карьеру Марио Фернандес. Уже ходят слухи, что контракт с армейцами подпишет сербский защитник Милан Гаич, но его ещё нужно вписать в игру команды.

Не помешал бы и нападающий: есть Антон Заболотный, но этого мало. Вернулся из аренды Адольфо Гайч, но готов ли аргентинец стабильно выступать на уровне РПЛ? В испанской Сегунде у Гайча не получилось. После ухода Гбамена есть нужда в опорном полузащитнике, хотелось бы усилить и центр обороны. Наконец, непонятно, будет ли в команде Юсуф Языджи, выкуп турецкого лидера атак команды по весне пока под вопросом.

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Даже если все эти вопросы разрешатся к старту сезона, время на адаптацию и сыгранность потребуется. Успокаивает лишь одно – практически у всех конкурентов тоже куча проблем.

ЦСКА не станет чемпионом, но будет в тройке

Конечно, болельщики армейцев мечтают о чемпионстве, но, объективно, побороться с «Зенитом» за титул в новом сезоне будет невероятно сложно. У петербуржцев сыгранный состав, нет перемен на тренерском мостике, да и кадровый ресурс будет помощнее. К тому же в этом сезоне не будет еврокубков, на которых команда Семака концентрировалась по осени, позволяя себе терять очки в РПЛ.

Коэффициент на победу ЦСКА в чемпионате – 15.00. И ставить на армейцев не хочется. Федотов – не из тех, кто моментально даёт результат, ему нужно время на то, чтобы выстроить команду по своим лекалам.

А вот коэффициенты 4.00 на то, что ЦСКА будет в топ-2, и 2.30 на то, что красно-синие окажутся в тройке призёров, куда более интересны и реалистичны. «Зенит» вряд ли провалится, а ЦСКА букмекеры ставят на одну доску с «Динамо», «Локомотивом», «Спартаком» и «Сочи».

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Что можно сказать об этих клубах? Три из них поменяли тренера, а значит, неизбежно столкнутся с теми же проблемами, что и ЦСКА. «Динамо», вероятно, лишится и Себастьяна Шиманьского, одного из важнейших звеньев в центре поля. У «Спартака» может уйти Виктор Мозес, да и Гильермо Абаскаль – новый наставник красно-белых – выглядит котом в мешке. «Локомотив» тренера не менял, но и у них не совсем понятная ситуация как в руководстве, так и по составу.

Вот и получается, что ЦСКА на фоне конкурентов выглядит если не островком стабильности, то, по крайней мере, командой, которая чётко знает, куда двигаться. Подстрахуемся и спрогнозируем место в призовой тройке команды Владимира Федотова.

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