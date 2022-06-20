Зарема Салихова: кто такой Гурцкая? Его конёк — портить карьерный путь игроков и тренеров

Зарема Салихова, супруга президента «Спартака» Леонида Федуна, ответила на слова футбольного агента Тимура Гурцкая, который ранее назвал спортивного директора красно-белых Луку Каттани аферистом, а также раскритиковал клуб за выбор нового главного тренера.

«Кто такой Тимур Гурцкая? Возомнил себя Мино Райолой, только без игроков совершенно. Прилипнуть к готовым футболистам или тренерам, чтобы испортить в дальнейшем их карьерный путь — это его конёк. Хоть одного игрока он вырастил, довёл до хорошей команды?

Может сколько угодно накидывать на «Спартак», думаю, Гурцкая никогда не будет ни в одном клубе РПЛ. Остаётся лишь продолжать продавливать диваны у блогеров», — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».