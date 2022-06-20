Р. Билялетдинов: почему-то мелькала шальная мысль, что Кержаков может возглавить «Сочи»

Российский специалист Ринат Билялетдинов высказался о смене главного тренера в «Сочи». Напомним, тренером сочинцев стал экс-наставник «Енисея» Вадим Гаранин.

«Может, Гаранин добьётся успеха, может, и нет. Всякое бывает. Прогнозировать не берусь. Как будет, так и будет. Посмотрим. Одно дело — «Енисей»… Да, там хорошо в Кубке стрельнул. Но когда попытались сыграть со «Спартаком», то выяснилась недееспособность. Тренерская рука для ФНЛ — одно, для высшей лиги — другое. Интересно будет посмотреть. Но у меня почему-то мелькала шальная мысль, что Кержаков может возглавить «Сочи».

У Гаранина нет лицензии? Я сам был в таком положении. Был период, когда я исполнял обязанности, пока поспевала лицензия Pro. Здесь ничего зазорного нет», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.