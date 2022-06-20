Червиченко: это в «Спартаке» главное гороскоп, а «Сочи» с Гараниным провёл глубокую работу

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о смене главного тренера в «Сочи». Напомним, тренером сочинцев стал экс-наставник красноярского «Енисея» Вадим Гаранин.

«Всегда приветствую, когда люди начинают из глубины и потом всплывают высоко. Если «Сочи» сделал такой выбор, значит, они провели глубокую работу. Это же не так, как в «Спартаке», где главное, чтобы гороскоп, волосы и какая-нибудь буква в имени. Мне кажется, в «Сочи» более глубоко к этому вопросу подходят. Вполне возможно, что Гаранин сможет добиться того же успеха, что и Федотов», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее «Сочи» возглавлял Владимир Федотов, который стал главным тренером ЦСКА.