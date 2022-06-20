Перес — о Рюдигере: один из лучших защитников в мире

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал подписание контракта с защитником Антонио Рюдигером.
«Сегодня снова один из особых дней в «Реале», потому что сегодня к нам присоединяется один из тех великих игроков, которые помогут команде продолжать становиться лучше. Антонио Рюдигер, вы один из лучших защитников в мире. Отныне вы часть великой семьи, в которой от вас будут требовать всего с первой минуты. Вы пришли из дружественного клуба «Челси» и вы были эталоном для сборной Германии. Антонио, вы приняли величайший вызов в своей карьере, и мы убеждены, что вы начнёте писать свою собственную историю», — приводит слова Переса Mundo Deportivo.
Напомним, 29-летний Рюдигер подписал с новой командой контракт на два года и будет выступать за неё под 22-м номером.
- 20 июня 2022
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