Гаджиев объяснил, почему Бердыев не остался в России и уехал работать за границу

Российский специалист Гаджи Гаджиев отреагировал на новость о том, что Курбан Бердыев возглавил иранский «Трактор».

«Бердыев мог бы возглавить любой российский клуб. Многие клубы могут сказать, что мы хотим сделать так, чтобы мы по-другому играли и так далее. Это разговоры ни о чём. Играть нужно согласно требованиям современного футбола. Я не против того, чтобы к нам в Россию приезжали специалисты из-за рубежа — это повышает уровень конкуренции. Это нормально. Но я против того, чтобы тренеры делились на чёрных и белых. Где чёрный — российский тренер, а белый – иностранный. И высказывания, что у нас нет никаких специалистов и только иностранный тренер может возглавить условное «Динамо». И это основная причина, что такие тренеры, как Бердыев, уезжают тренировать за границу. И именно поэтому наш российский футбол системно сдаёт позиции», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.