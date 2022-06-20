В «Химках» ответили на вопрос о предложениях по Илье Лантратову

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал будущее вратаря Ильи Лантратова в подмосковной команде.
«Что касается предложений по Лантратову, то сейчас у нас их нет. Илья — игрок «Химок». Думаю, Илья готов работать в «Химках» и продолжать свою карьеру здесь», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
26-летний Лантратов выступает за «Химки» с 2019 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. В 81 матче за клуб Илья пропустил 102 гола и 30 раз сыграл «на ноль». Соглашение между Лантратовым и подмосковной командой истекает в 2025 году. Ранее сообщалось об интересе к Лантратову со стороны санкт-петербургского «Зенита».
Президент РФС объяснил, в каком случае можно расширить РПЛ. Видео:
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