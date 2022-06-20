Калачёв: если бы меня Бердыев позвал к себе в штаб, то с удовольствием поехал бы в Иран

Бывший полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв выразил готовность войти в тренерский штаб иранского «Трактора» во главе с Курбаном Бердыевым. Напомним, Калачёв играл под руководством Бердыева в «Ростове».

«Если бы меня Бердыев позвал к себе в тренерский штаб, поехал бы я? Хороший вопрос. Это интересный вызов. Единственное, недовольна была бы моя супруга, но я с удовольствием поехал бы в Иран», — сказал Калачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее Бердыев тренировал казанский «Рубин», «Ростов», «Кайрат» и другие команды. Вместе с казанцами Бердыев дважды становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны и два раза Суперкубок. В «Ростове» Бердыеву удалось стать серебряным призёром РПЛ.