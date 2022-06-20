Меган Рапино: женский спорт может сделать мир лучше

Футболистка «ОЛ Рейн» и сборной США Меган Рапино прокомментировала развитие женского спорта.



«Я по своей натуре очень оптимистична. Думаю, многое сейчас происходит правильно: мы можем взглянуть на наш судебный процесс, на успехи нашей команды, на Женскую национальную баскетбольную ассоциацию, мы можем взглянуть на миллионы разных мест и обнаружить, что прогресс действительно происходит.



Одна из ловушек, в которые может угодить женский спорт, это попытка копировать все вещи, которые были сделаны в мужском спорте. Не думаю, что это правильно. Мы должны использовать возможность взглянуть в прошлое и понять, что хорошее мы можем оттуда взять, где внедрить что-то новое, где продвинуться вперёд.



То, что буквально зашито в женский спорт — это как бы пересечение спорта и хороших вещей, которые делаются для мира. Как мы можем использовать спорт, для того чтобы он способствовал развитию образования, равенству? У женского спорта есть преимущество перед всеми. Используя его как успешную модель бизнеса, мы можем использовать спорт, чтобы менять мир к лучшему», — сказала Рапино в интервью журналу TIME.

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