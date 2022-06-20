В «Спартаке» проголосовали против расширения РПЛ в сезоне-2023/2024
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что московский клуб голосовал против расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд в сезоне-2023/2024.
«Да, мы голосовали. «Спартак» против расширения РПЛ», — сказал Мележиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, сегодня, 20 июня, состоялось общее собрание клубов Российской Премьер-Лиги. Во время собрания прошло голосование по предложению об увеличении числа участников лиги с 16 до 18 в сезоне-2023/2024, вынесенному «Уралом». Большинство команд РПЛ выступили против расширения турнира.
Московский «Спартак» в 30 матчах набрал 38 очков и занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал «Зенит».
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