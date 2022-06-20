«Рома» не заинтересована в подписании Криштиану Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не входит в сферу интересов римской «Ромы». Итальянский клуб никогда не интересовался игроком сборной Португалии, несмотря на недавние сообщения СМИ. Об этом информирует Corriere dello Sport.

Ранее итальянское издание La Repubblica сообщило, что португалец хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», так как не вписывается в игровые схемы нового главного тренера Эрика тен Хага, а клуб не выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Сообщалось, что агент 37-летнего футболиста усердно работает над тем, чтобы найти для Роналду новый клуб в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне Криштиану Роналду провёл за «Манчестер Юнайтед» 39 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и сделал три результативные передачи.