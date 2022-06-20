Суарес — о Нуньесе в «Ливерпуле»: он уругваец и форвард. На этом сравнения заканчиваются

Бывший нападающий «Ливерпуля» Луис Суарес поделился мнением о переходе уругвайского форварда Дарвина Нуньеса в мерсисайдский клуб.
«Нуньес напишет свою собственную историю в «Ливерпуле». Он уругваец и нападающий, но на этом сравнения заканчиваются. Он особенный футболист, и его не нужно ни с кем сравнивать. Дарвин перешёл в прекрасный клуб с одним из лучших тренеров в мире и игроками, у которых можно многому научиться.
Я готов дать ему совет об Англии и игровом стиле, но не думаю, что это ему понадобится. Дарвин позволит своему таланту говорить за себя», — приводит слова Суареса Mirror.
В минувшем сезоне-2021/2022 Дарвин Нуньес забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи в 41 матче во всех турнирах за португальскую «Бенфику».
Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?
- 20 июня 2022
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