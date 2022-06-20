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«Торпедо» обыграло «Текстильщик» в товарищеском матче

«Торпедо» обыграло «Текстильщик» в товарищеском матче
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В товарищеском матче «Торпедо» встречалось с ивановским «Текстильщиком». Игра прошла в учебно-тренировочном центре ГУОР в Бронницах и завершилась победой «Торпедо» со счётом 3:1.

На 17-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Торпедо» Амур Калмыков. На 25-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота «Текстильщика», который успешно реализовал форвард московской команды Давид Караев. На 75-й минуте нападающий Александр Шлёнкин сократил отставание ивановской команды в счёте. Через две минуты полузащитник «Торпедо» Александр Саплинов установил итоговый счёт.

«Торпедо» заняло первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги по итогам сезона-2021/2022 и вышло в Российскую Премьер-Лигу.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
20 июня 2022, понедельник. 17:30 МСК
Торпедо М
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Текстильщик
Иваново, Россия
1:0 Калмыков – 17'   2:0 Караев – 25' (пен)   2:1 – 75'   3:1 Саплинов – 77'
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