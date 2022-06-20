«Торпедо» обыграло «Текстильщик» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Торпедо» встречалось с ивановским «Текстильщиком». Игра прошла в учебно-тренировочном центре ГУОР в Бронницах и завершилась победой «Торпедо» со счётом 3:1.



На 17-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Торпедо» Амур Калмыков. На 25-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота «Текстильщика», который успешно реализовал форвард московской команды Давид Караев. На 75-й минуте нападающий Александр Шлёнкин сократил отставание ивановской команды в счёте. Через две минуты полузащитник «Торпедо» Александр Саплинов установил итоговый счёт.



«Торпедо» заняло первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги по итогам сезона-2021/2022 и вышло в Российскую Премьер-Лигу.