Билялетдинов: Рыбус прошёл проверку на прочность и, несмотря на давление, остался в РПЛ

Российский специалист Ринат Билялетдинов поделился мнением о решении Польского футбольного союза (PZPN) не вызывать полузащитника «Спартака» Мацея Рыбуса в сборную.
«Рыбуса остаётся только поддержать. Он остаётся в России и занимается своим делом. А то, что не вызвали в сборную, — не беда. Всё-таки Мацею уже 32 года, и вряд ли бы он принял участие в чемпионате мира в Катаре. Зато теперь спокойно может съездить туда в качестве туриста. Спортсмена можно понять. «Спартак» предложил ему хорошие условия. Что же, получается, в угоду политике ему следовало отказаться от солидного контракта в топ-клубе? Человек сделал свой профессиональный выбор. Могу сказать, что теперь отношусь к Рыбусу с особенной симпатией. Он прошёл проверку на прочность и, несмотря на колоссальное давление, остался в РПЛ», — приводит слова Билялетдинова «RT на русском».
- 20 июня 2022
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