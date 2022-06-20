Горлукович — о работе иностранных тренеров в «Спартаке»: вот вам Кубок — и рты закрыли!

Бывший футболист «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал назначение на пост главного тренера красно-белых 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля, а также оценил работу Паоло Ваноли, покинувшего московский клуб.

«Надо дать новому тренеру поработать три месяца. Тогда будет понятно, ошибочно его назначили или нет. Кто-то говорит, что он молодой, что практики у него было мало… Всё это ерунда.

Почему? Потому что в нашем чемпионате неважно, имеешь ли ты опыт работы тренером. Это не самое главное. Главное — что сделает здесь этот тренер. Несколько игр — и станет понятно, нужен ли он. Важно понять, как играет при нём команда — только за счёт самоотдачи или за счёт постановки игры. Если до 10-го тура не видно поставленной игры, дальше может быть только хуже.

Что думаю о работе Ваноли? Человек взял со «Спартаком» Кубок. Остальное списывается и выбрасывается. Вот если бы не трофей, вспоминали бы про чемпионат, где «Спартак» только 10-й. Но про это уже забыто. Ребят, когда до Ваноли Кубок России выигрывали? При Олеге Ивановиче (Романцеве. — Прим. «Чемпионата»)! Так что если у кого-то и могут возникнуть претензии к Ваноли, он может смело ответить: «Вот вам Кубок в год столетия — и рты закрыли», — приводит слова Горлуковича «РБ Спорт».