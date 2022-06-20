В агентстве Языджи отреагировали на информацию, что игрок всё ещё может остаться в России

В агентстве Asportsmanagement, представляющем интересы полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, права на которого принадлежат «Лиллю», отреагировали на информацию, что игрок всё ещё может остаться в России.

«Мы не говорили с этим журналистом и не знаем, на кого он ссылается. Все очень интересуются будущим Языджи, но, к сожалению, многие говорят о Юсуфе, хотя ничего не знают о ситуации изнутри», — заявили в агентстве Asportsmanagement корреспонденту «Чемпионата» Микеле Антонову.

Ранее турецкий журналист Юнус Эмре Сель сообщил, что один из представителей Языджи проинформировал его о высокой вероятности того, что турецкий футболист останется в России и будет претендовать на достаточно солидную заработную плату.