Агент Языджи отреагировал на слова президента «Лилля», что футболист не останется в ЦСКА

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, права на которого принадлежат «Лиллю», прокомментировал слова президента французского клуба, заявившего, что игрок не останется в российской команде.
«Я видел слова президента «Лилля». Невозможно комментировать тему, касающуюся только лишь двух клубов. Команды пытаются найти общее решение, на которое мы не можем повлиять.
Языджи провёл фантастическое время в ЦСКА: показал, что его качества могут помочь команде стать чемпионом страны. Юсуф — один из самых успешных трансферов в истории клуба. Ему очень нравятся Москва и Россия. Я не раз заявлял: если обстоятельства позволят, то Юсуф с радостью останется в клубе», — сказал Чебеджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее Sport24 сообщал, что президент «Лилля» исключил возможность продолжения карьеры Языджи в ЦСКА.
- 19 июня 2022
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