Ван Нистелрой хочет пригласить в ПСВ экс-форварда «Барселоны»

Главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой заинтересован в приглашении в команду нападающего «Севильи» Люка де Йонга, выступавшего в прошлом сезоне на правах аренды за «Барселону». Об этом сообщает AS.

По сведениям источника, проблемой в возвращении 31-летнего футболиста в нидерландскую команду является запрашиваемая «Севильей» сумма. Андалусийская команда просит за своего игрока € 6 млн, которые ПСВ не сможет выплатить.

Де Йонг был игроком ПСВ с 2014 по 2019 год. За команду Люк в 204 матчах забил 112 голов и отдал 56 результативных передач. В минувшем сезоне де Йонг выступал за «Барселону», где в 29 матчах отличился семь раз и отдал голевую передачу.

Видеообзор. «Севилья» — «Атлетик Б». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 38-й тур:

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