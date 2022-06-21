Ван Нистелрой хочет пригласить в ПСВ экс-форварда «Барселоны»

Главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой заинтересован в приглашении в команду нападающего «Севильи» Люка де Йонга, выступавшего в прошлом сезоне на правах аренды за «Барселону». Об этом сообщает AS.
По сведениям источника, проблемой в возвращении 31-летнего футболиста в нидерландскую команду является запрашиваемая «Севильей» сумма. Андалусийская команда просит за своего игрока € 6 млн, которые ПСВ не сможет выплатить.
Де Йонг был игроком ПСВ с 2014 по 2019 год. За команду Люк в 204 матчах забил 112 голов и отдал 56 результативных передач. В минувшем сезоне де Йонг выступал за «Барселону», где в 29 матчах отличился семь раз и отдал голевую передачу.
Видеообзор. «Севилья» — «Атлетик Б». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 38-й тур:
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