Березовский: Сперцян сообщил мне, что у него есть варианты из Франции. Ему нужно уехать

Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский высказался о будущем полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
«Карьера Эдика стремительно развивается, все специалисты отмечают, что он вырастет в сильного футболиста. Когда я общался с ним три-четыре дня назад, он мне сообщил, что у него есть варианты из Франции, но каждый день что-то новое появляется, например, вариант в Бундеслигу. Важно, чтобы он уехал в европейский чемпионат, дальше уже пойдёт у него», — цитирует Березовского Metaratings.
Напомним, в прошедшем сезоне Сперцян принял участие в 26 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Соглашение между Сперцяном и «Краснодаром» истекает летом 2024 года.
- 21 июня 2022
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